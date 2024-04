Kolmes mängus järjest üle 800 inimese. Miks teeb Kadrina Karude publikunumber meistriliigade klubidele silmad ette?

Võrkpalli Eesti meistrivõistluste TalTech/Selveri ja Võru Barruse vahelise finaalseeria esimeses mängus oli 648 ja teises 600 pealtvaatajat. Jalgpalli Eesti meistrivõistluste esimeses 20-s matšis ületati 480 inimese piir vaid kahes kohtumises. Korvpalli Eesti-Läti liiga veerandfinaalseeriates on mängitud üks matš Pärnus, Tallinnas ja Tartus, kus oli vastavalt 1047, 827 ja 756 pealtvaatajat.

Selles vaates teeb korvpalli esiliigas päris müstilist tööd Kadrina Karud, sest Rakvere spordihoones vaatas veerandfinaalmatši Paide Viking Window’ga 820 ja poolfinaali Tartu Ülikool/Estikoga 852 inimest. Põhihooaja viimases mõõduvõtus Rae Koss/Hansaviimistlusega oli kohal lausa üle tuhande inimese. „Eks me oleme püüdnud teistmoodi teha,“ kirjeldas tänavu mängimise tagaplaanile jätnud ja rohkem Karudes taustatööle pühendav Kristo Saage. „Hooaja alguses Raivo Tribuntsovi ning koos tütardega kodumängude ja sotsiaalmeedia eest vastutava Heidi Reisiga nuputasime, kuidas selleni jõuda. Eeldada oli, et komplekteerituselt on meeskond tugev ja mängib kõrgetele kohtadele, aga küsimus oli inimesteni jõudmises.“