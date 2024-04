Sõda toetavale venelasele kaotanud Nabi piirdus olümpia kvalifikatsiooniturniiril ühe matšiga

Sel korral näitas Nabi turniiri kaskekaalu suursoosikule veerandfinaalis kõvasti hambaid. Esimesel kolmeminutilisel perioodil olid nii Nabi kui Semjonov võimalikult passiivsed, et saada karistus, minna parterisse ja anda vastasele punkt, sest tavapäraselt karistavad kohtunikud passiivsuse eest maadlejaid kordamööda. Nimelt viigiga lõppeva matši puhul loetakse kaotajaks see maadleja, kes sai viimasena passiivsuse eest karistada.

Seekord otsustas arbiiter, et passiivsem on venelane, millega esimese punkti ja 1:0 eduseisu teenis Nabi. Pärast pausi asusid mõlemad rünnakule, kuid Semjonov suutis oma massi peale suruda, oli aktiivsem ja sealt saadud 1:1 viigiseis tähendas, et Nabi pidi matši võitmiseks tegema punkti väärt võtte.