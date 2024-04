FOTOD | Eesti U20 võrkpallikoondis alustas EM-valiksarja otsustavat faasi Tallinnas veenva võiduga

Rando Ringmetsa juhendatav Eesti meeskond loositi EM- valikmängude teises ringis C -alagruppi koos Ukraina, Hollandi ja Rumeenia noorte rahvuskoondistega. Kokku on viis alagruppi, finaalturniirile pääseb iga alagrupi võitja ning lisaks kõikide alagruppide peale kolm paremat teise koha saajat. Sissepääs on kõikidele pealtvaatajatele tasuta.

Reede, 5. aprill

16.00 Holland vs Ukraina

19.00 Eesti vs Rumeenia

Laupäev, 6. aprill

16.00 Ukraina vs Rumeenia

19.00 Holland vs Eesti

Pühapäev, 7. aprill

16.00 Rumeenia vs Holland

19.00 Ukraina vs Eesti