Evans, Fourmaux ja Mikkelsen testivad Horvaatias WRC sarja uue rehvitarnija tooteid

Tänavu on ralliautodel all Pirelli rehvid, aga eelmise aasta detsembris tehtud lepinguga on järgmisel hooajal WRC sarja partner Hankook. Sel nädalal testib rehvitootja Horvaatias oma asfaldirehve. Käe saavad külge panna kõigi kolme tiimi sõitjad, sest testil osalevad Toyotast Elfyn Evans, Hyundaist Andreas Mikkelsen ja M-Sportist Adrien Fourmaux.

Kuna järgmine MM-ralli toimub Horvaatias, siis jääb mulje, et kolm sõitjat saavad justkui tasuta testipäevad. Reaalsuses jälgib FIA väga tähelepanelikult, et trio konkurentsieelist ei saaks. „Testime ainult rehve,“ kinnitas Mikkelsen DirtFishile. „Me ei tohi puudutada auto seadistust ega valmistuda ülejärgmisel nädalal toimuvaks ralliks. Asi on ainult rehvides.“

Mikkelsen on mõnes mõttes rehvitestimise spetsialist, sest norralane aitas teedele tuua Pirelli toodangu, mis kruviti alla uue põlvkonna Rally1 autodele. „Olen kurb, et Pirelli kadus autoralli MM-sarjast,“ tõdes Mikkelsen. „Jah, uus partner on huvitav ja tore on Hankookiga koostööd teha, tegin seda ka 2010. aastal IRC-sarjas, aga oleks soovinud ka Pirelli jätkamist.“

Kui Hankooki toodang jõuab sel nädalal Rally1 autode all esmakordselt asfaldile, siis lumerehve testiti enne Rootsi etappi. Esmase tagasiside järgi oli nende i*pike’i rehv Pirelli omast kehvem ning nende muster lahtise lumega ei toiminud. Kruusarehve soovis Hankook proovile panna Safari ralli eel, aga toona jäi toodang tolli kinni ning neid testitakse eeldatavasti Portugali etapiks valmistumise käigus.