Kas võimuvahetus tõmbas olümpiaujula plaanile kriipsu peale? Toni Meijel: viimane sõnum oli, et kohe-kohe algab ehitus

„Viimane sõnum linnalt oli see, et projekti toetatakse ja kohe-kohe hakkab ehitus ja 34 kuu pärast saab sinna sisse hüpata. Teatavasti on linnavõimul väiksed vahetused plaanis, ma loodan, et keegi seda paati n-ö ümber pöörama ei hakka, loodetavasti see ujula tuleb,“ sõnas Meijel.

Meijeli sõnul on projekt aastaid veninud, kuna soovitakse et see oleks võimalikult korralik. „Selleks peab see olema suur, nagu ta nüüd projekteeritud on. Tõsisem töö on käinud viimased paar aastat, kus juba tõesti on joonistatud konkreetselt kõiki neid asju, läbi arutatud. Ujumisliit on väga rahul olnud sellega, et meid on kaasatud, oleme saanud projekti sisse kõik asjad, mis me sinna soovisime,“ selgitas Meijel.