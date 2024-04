TÄNA DELFI TV-s | Suur mäng. Kas Tartu Ülikool murrab ennast Eesti-Läti liiga poolfinaali?

„Veerandfinaalide otsustavas mängus on mõlema meeskonna jaoks palju kaalul. Kolmapäevane mäng näitas, et kui leiame meeskonnana ühise võitlusvaimu ja suudame kaitses pingutada, siis on Ventspils isegi meie jaoks kehval viskepäeval alistatav,“ märkis abitreener.

„Mängude vahe on lühike ja et vahepeal on bussisõitu omajagu, siis loeb palju see, kes parema energiaga mängida suudab. Mängutaktika on loomulikult oluline, aga usun, et täna saavad määravamaks mängijate karakterid ja sportlik viha. Usun, et meil seda jagub ja üldse ei tahaks täna veel Eesti-Läti liiga hooajale joont alla tõmmata,“ sõnas Narits.