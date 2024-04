Eesti käsipallifännid kogusid Ukraina toetuseks 4000 eurot

„Pidasime oluliseks, et toetada raskel ajal sõjaseisukorras olevat riiki. Tundsime vastutust, et aidata Ukrainal osaleda EM-i ja MM-i valikturniiridel. Eelkõige sooviksime, et ukrainlased ei jääks raha pärast mängudelt eemale,“ alustas Eesti Käsipalliliidu president Kristina Kallas.