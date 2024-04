Halastamatu maadlus olümpiapileti nimel, eestlastel jõhker loos. Nabi läheb kokku agressorriigi esindajaga, Mäe türklasest raskekaalu valitsejannaga

Pariisis pääseb igas kehakaalus matile vaid 16 maadlejat, kusjuures kaalukategooriaid on kärbitud kuuele. Ehk siis konkurents on pehmelt öeldes karm. MM-il lunastasid pileti olümpiale kaalude viis parimat, Bakuus, vana maailma kvalifikatsiooniturniiril, saavad pääsme vaid kaks finaali pääsenud maadlejat, mis tähendab, et kaotus kustutab lootuse. Samas jääb üks õlekõrs veel alles – mais toimuval üleilmselt turniiril jagatakse välja veel kolm kohta.