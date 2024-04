Nike vs. Adidas. Ülemaailmne sõda, mis kaldub üha ameeriklaste kasuks

Hiljuti tehti avalikuks, et Saksamaa jalgpallikoondis mängib 2027.–2034. aastani Nike riietuses. Sellega saab läbi sakslaste rahvusesinduse ja Adidase 77 aastat kestnud koostöö. Otsuse põhjus on lihtne. Ameeriklaste Nike pakkus sakslastele ühe aasta eest 100 miljonit eurot, aga Saksamaa rõiva- ja jalanõutootja Adidas poole vähem. Nike käis sakslastel kosjas ka 2007. aastal, kui pakuti Adidasega võrreldes viis korda rohkem raha. Eelmisel korral ei võtnud sakslased veel vedu, ent nüüd löödi käed. Seekord said majanduslikud põhjused emotsionaalsetest võitu.