Duško Ivanovic süüdistas Baskonia hädades koondisepausi: teatud mängijad lasid ennast lõdvaks

Et positsiooni säilitada või kaheksandaks tõusta, peab Baskonia mõnes mõttes ennast ületama. Homme kohtutakse võõrsil põhiturniiri võitja Madridi Reali ja järgmisel nädalal samuti võõrsil Bologna Virtusega, kes on kaheksandal kohal. Probleem on selles, et viimati suutis Baskonia kodust eemal võita 19. jaanuaril, mil Belgradis alistati sealne Crvena zvezda.