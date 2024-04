Madis Mihkels jõudis kõrgetasemelisel Belgia ühepäevasõidul esikümnesse

Kaksikvõidu said belglased Tim Merlier (Soudal Quick-Step; 4:17.04) ja Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck). Kolmandaks jäeti hollandlane Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla).

„Ülejäänud tiimikaaslased aitasid mind linnaringide olulisemates kohtades positsioneerimisega nii palju, kui suutsid, kuid pidin viimastel kilomeetritel siiski kohati palju tuule käes sõitma ja eks see kindlasti maksis natuke kätte,“ jätkas Mihkels. „Sprinterite tase on sellel sõidul alati väga kõrge, seega olen rahul, et sain positsioonivõitlusega ilusasti hakkama ja normaalse tulemuse kirja sain.“