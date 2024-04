Rallihooaja üllatajat nörritab, et Neuville kogus temast Keenias rohkem punkte: ta kaotas ju ligi 11 minutit

Foumaux tuli Keenia rallil kolmandaks ja teenis kokku 17 punkti. Viiendal kohal lõpetanud Thierry Neuville (Hyundai) kaotas võitjale üle 10 minuti, aga tänu uuele süsteemile kogus ta Keeniast 19 punkti. Neist 11 punkti tulid tänu nn. superpühapäevale.

„Teeb meele mõruks, kui sõitja nagu Thierry, kes lõpetas ligi 11 minutit liidrist hiljem, saab meist rohkem punkte. Mis siis, et olime kolmandad. Samas tuleb korrata, et kokkuvõttes oleme teinud head tööd, et üldse sellises seisus oleme,“ rääkis Fourmaux Prantsusmaa portaalile Rallye-Sport.

Fourmaux on tänavuse hooaja suurim üllataja. Lisaks Keenia etapile kerkis ta poodiumile ka Rootsis, olles kolmas. Monte Carlos lõpetas prantslane viiendana. Kolme etapi järel on ta 46 punktiga kolmandal positsioonil, edestades muuhulgas Ott Tänakut (Hyundai). Eestlane on 33 punktiga neljas.

Varem pole Fourmaux ühelgi hooajal nii palju punkte kogunud, kuigi 2021. aastal osales ta M-Spordi WRC auto roolis kaheksal ja 2022. aastal Rally1 autoga koguni kümnel MM-etapil.

Hooaja neljas etapp peetakse 18.-21. aprillini Horvaatias. Kuigi teoorias võiks asfaldirallid Fourmaux’le hästi sobida - tegu on ikkagi prantslasega -, möönis ta, et tegelikult on ta karjääri jooksul asfaldil rohkem eksinud kui kruusal. „Seetõttu tuleb olla hoolikas. Monte Carlos jäi meil asfaldil pisut kiirusest puudu, aga Horvaatias saame kasutada uut tagatiiba, lisaks on uuendusi auto geomeetrias ja vedrustuses. Usun, et oleme sammu edasi teinud,“ märkis ta.