Epp Mäe sai uue treeneri

Kui treeneri leidmine ei olnud lihtne, siis pärast seda on kõik kulgenud libedamalt. „Jah, see koostöö õnneks hakkas kohe tööle,“ lausus kaheksakordne tiitlivõistluste medalivõitja ERR-ile. „Ta on varasemalt olnud minu konkurendi treener, mis tähendab, et ta tunneb minu kehakaalu, ta tunneb mind ja minu maadlust.“