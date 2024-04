VIDEO | Enamikele tundmatu korvpallur viskas NBA-s 50 punkti

Tänavu 13 võitu ja 63 kaotust kogunud Pistonsi juhtkond jahib NBA kõige kehvemat saldot, et kindlustada endale vähemalt tänavuse draft’i viies valik. Suurem osa põhitegijaid on kas päris või liialdatud traumade tõttu eemal ja viimatises matšis osalesid Pistonsi tavapärastest algviisiklastest vaid Jaden Ivey ja Jalen Duren.

„Praegu on tunded keerulised, sest päeva lõpuks tahan ikkagi võita,“ vahendas 25-aastase Flynni sõnu ESPN. „Aga samas olen kindel, et mõne päeva pärast tekitab see juba väga hea tunde.“