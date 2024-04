FOTOD | Mistra alistas põnevas poolfinaalmängus Viljandi

„Meeskonna edu võtmeks pean terve mängu kestel nii-öelda oma taseme välja mängimist. Kõvasti kaitses rabada ja kui on olukord, siis kiireid joosta enne, kui vastane positsioonid sisse suudab võtta. Armis [Priskus – toim] oli väravas omal kohal ja koostöö kaitsega sujus,“ lausus Johannson kohtumise järel.

„Õnneks ei olnud meile natuke iseloomulikku mingil hetkel nn ärakukkumist. Endale tundub, et tegime kohati neile ise kingitusi, mis hoidis neid mängus. Parandamisruumi veel on, aga võit loeb ning peame kõvasti pingutama, et kodus seeria ära lõpetada. Uus mäng aga algab 0:0, seega töö pole kaugeltki tehtud,“ lisas Johannson.