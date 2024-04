Ott Tänak: ilmselgelt on mul suuremaid muresid kui punktiseis

„Keenias oli eesmärk lihtsalt puhtalt ilma probleemideta sõita ning me saimegi hakkama ilma rehvipurunemiste ja asjadeta, kuid kahjuks läks see kivi meile kalliks maksma. Tahame nüüd ree peale tagasi saada - meistrivõistlus on endiselt väga noor, ent me peame oma tavapärasesse rütmi tagasi saama. See oli meie jaoks tegelikult üllatavalt hea punktisaak, kui arvestada, et me [Keenias] katkestasime,“ ütles Tänak.