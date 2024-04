Sebastian Vettel mõtleb F1-sarja naasmisele

36-aastane sakslane lahkus F1-sarjast pärast 2022. aasta hooaega.

Vettelile on pakutud kohta Mercedeses, sest 2025. aastal kolib Lewis Hamilton Ferrarisse. Samas võib koht vabaneda ka Red Bullis - tiimis, kus Vettel võitis oma neli MM-tiitlit -, sest Sergio Perezi leping saab aasta lõpus läbi.

Sky Sportsi küsimusele, kas ta on 2025. aastaks sõitjateturul, vastas Vettel: „Põhimõtteliselt ma olen seetõttu, et mul pole sõitjakohta, kuid küsimus on selles, kas ma otsin seda. Ma arvan, et see sõltub paketist.“

Sakslane lisas: „Lahkusin vormel 1-st, et mitte tagasi tulla, kuid ütlesin ka, et kunagi ei tea asju ette. Nii et ma arvan, et see on endiselt võimalik.“

Vettel kohtus hiljuti Mercedese tiimibossi Toto Wolffiga, kes tegi talle väidetavalt juba ka pakkumise.

„Ilmselt on asju, millest ma puudust tunnen, see on peamiselt võidusõit. Ja samas on asju, millest ma puudust ei tunne, nii et see pole muutunud. Ilmselgelt on elu väga erinev, kui sa ei ole [F1-ga] seotud ja ma naudin seda siiani,“ vihjas sakslane, et peab oma naasmisotsuse põhjalikult läbi mõtlema.