Eestis on vaid üks rattur, kellele Pariisi olümpia grupisõit sobib. Aga õnneks võib sobida päris hästi

Ajad, mil Eesti koondis sai olümpiamängudel meeste grupisõidus välja panna viis meest, on ammu möödas. Tänavu on Eestil Pariisis vaid üks koht. Põhjuseid on mitu, esiteks on grupisõitu koomale tõmmanud ja teiseks on eestlased ajapikku positsioone käest andnud.