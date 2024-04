Valeri Karpin soovitas jalgpalluritel Venemaa meisterklubist lahkuda

Karpin kurtis YouTube’i kanalil „See on jalgpall, vend!“, et kohalikud mängumehed saavad Venemaa tippklubides liiga vähe mänguaega. Samas pole tema sõnul probleemiks liiga suur leegionäride hulk.

„Ma arvan, et probleem pole selles [leegionärides]. Olgu, ütleme, et me räägime Zeniidist, seal mängib vähe venelasi. Mostovoi, Karavajev ja väravavaht. Aga probleem pole selles, et nad mängivad vähe, probleem on selles, et kõik teised istuvad pingil,“ lausus Narvas sündinud jalgpallitreener.