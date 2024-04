Eesti võrkpallineiud asuvad EM-finaalturniiri piletit jahtima. „Eesmärgiks ei saa panna vähemat kui edasipääs“

“Kogu koosseis on saanud naiste liigas korraliku karastuse ja mitmed mängivad ka klubihooajal samades võistkondades. Kuigi praegu on olnud väga tihe võistlusgraafik ja ühiseid trenne väga palju teha ei saanud, siis usun, et koostöö osas suuri muresid ei teki. Võrreldes jaanuarikuise esimese ringi turniiriga on meil nüüd rohkem sügavust, on mitmed lisandujad ning rohkem vangerdamisruumi ja võimalusi vahetusteks. Eesmärgiks ei saa panna vähemat kui edasipääs, kuigi see saab olema raske,” sõnas peatreener.

“Vastased on muidugi väga tugevad, eelkõige Saksamaa ja Ukraina, aga ka Soomel on hea aastakäik. Teises ringis nõrku vastaseid polegi ja selge see, et peame seal edu saavutamiseks tegema mitu ülihead esitust. Naabreid tahaks muidugi alati võita. Loodan, et me võitleme ja anname endast parima,” lisas Mett.