Tüdruksõpra rünnanud endine Rocketsi korvikütt liitus Kreeka klubiga

„Pean teile ütlema, et kui sain oma agentidelt telefonikõne, et mul on võimalus tulla Kreekasse mängima, kuulsin [Kreekast ja PAOKist] ainult head ja olen põnevil, et olen siin,“ rääkis Porter Jr uue koduklubi juurde jõudes.

„Olen korvpalli armastanud juba kolmeaastasest peale. See on ilus mäng, ilus sport. See võimalus ise on juba ilus. See saab olema põnev,“ lisas 193 cm pikkune Porter Jr.