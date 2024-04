Karistused näpuviibutuste eest ja finaali tulemuse otsustanud kaart. Kas võrkpallikohtunikel on liiga lühike süütenöör?

Mida ütles kohtunike toimkonna esimees Tiit Kõiv? „Seda olukorda kajastades tiriti väga palju kontekstist välja. Kaartide süsteem on muutunud selliseks, et esimese ebasportliku teo eest saab hoiatuse terve võistkond. Naaber tegi minor conduct’i ja väikese teo, aga ta ei saanud punast konkreetselt selle eest, vaid meeskonnal tervikuna oli kollane all. Asi polnud Naabri tegevuses, vaid see ongi karistuse järgmine skaala,“ lausus ta.