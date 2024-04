Lancia kinnitas, et töötab rallimaailma naasmise nimel

Kolmapäeval võttis Lanciaga ühendust mainekas ralliportaal DirtFish ning sai vastuseks: „Nagu me praegu näeme, on motospordi ümber suur armastus ja kirg ning paljud fännid on meid juba pikka aega jälginud. Töötame Lancia rallile naasmise nimel, teades, et see on oluline turunduse võimalus.“