Forbes: spordimaailmas on neli miljardäri

Woodsi varandus kasvas samal ajal 1,1 miljardi dollari pealt 1,3 miljardile. Kogu karjääri jooksul on Woods teeninud 1,7 miljardit dollarit ning suurem osa sellest on tulnud sponsorlepingutest.

LeBron Jamesi varandus kasvas aastaga 200 miljoni dollari võrra ning praeguseks on tema varanduse suurus 1,2 miljardit dollarit. James on investeerinud palju kinnisvarasse ning samal ajal on ta tegev spordimaastikul. James on osanik Fenway Sports Groupis, kellele kuuluvad Liverpooli jalgpalliklubi, Boston Red Soxi pesapallitiim ning Pittsburgh Penguinsi jäähokivõistkond.

64-aastane Johnson kerkis miljardäride edetabelisse esmakordselt. Tema varanduse suuruseks on 1,2 miljardit dollarit. Tema põhiline sissetulek on tulnud Iowas asuvalt elukindlusfirmalt EquiTrust, kus ta on suurosanik. Samal ajal on ta kaasomanik mitmes pallimänguklubis. Tuntuimaks neist on pesapallitiim Los Angeles Dodgers.