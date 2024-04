Uut proovikivi otsiv Kerr Kriisa: tegin nii mängija kui ka inimesena enda seni suurima arengu

„Tahan tänada WVU tiimi, et nad minusse uskusid ja aitasid minu mängu arendada. Tahan tänada tiimikaaslasi, kes aitasid meil keerulise hooaja läbida. Tänan teid selle eest. Oleme vennad kogu eluks,“ lisas Kriisa. „WVU fännibaas väärib võrreldes tänavusega enamat. Jään West Virginia imelisi inimesi alatiseks armastama. Soovin peatreener DeVries’ile ja Mountaineersi võistkonnale edasiseks edu. Sellega seoses annan teada, et olen andnud enda nime üles üleminekuportaali ja ootan huviga juba järgmist hooaega.“

23-aastane Kriisa on USA meedia teatel teine West Virginia korvpallur, kes on end üleminekuportaali üles andnud. Ühtlasi tähendab see samm, et eestlane kavatseb ülikooli jääda ka viiendaks aastaks. Tal on see võimalus olemas, sest tema õpingute sisse jäävad ka COVID-ist mõjutatud aastad.