Kregor Zirk tegi treeninglaagris koostööd USA ujumiskoondise tippspetsialistiga

„Puhkasin peale MM-i ehk pool nädalat ning siis esimesed paar nädalat tegin kergemaid treeninguid ja kõrgmäestikus vajutasime juba gaasipedaalile. Samas tegime peale võistlusi ka süvaanalüüsi, et kuidas me pooliku ettevalmistusega jõudsime elu parimate tulemusteni. Olen väga palju sellest perioodist õppinud,“ lisas Tom Rushtoni hoolealune, kes enne olümpiat läheb veel treeninglaagritesse Türki, Hong-Kongi ja Slovakkiasse.

„Russell on fantastline ning ta on meie treeninggruppi tegelikult juba pikemalt aidanud,“ kiidab Zirk koostööd ameeriklasega. „Treeninglaagris töötasin temaga palju, filmisime erinevaid tehnilisi nüanse, analüüsisime, katsetasime uusi asju. Maailma ujumise tipp on nii terav, et tänapäeval ainult treenerist ei piisa, tuleb kaasata inimesi, kes on samuti maailma tipus ja seda Russell kahtlemata on.“