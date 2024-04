PUUST JA PUNASEKS | Võrkpallifinaal algas kohtunikuskandaaliga. Kas Eesti vajab videovaide süsteemi? Kui reaalne on seda hankida?

See pani osa võrkpalliüldsust nördima, sest apsaka võinuks ära hoida videovaide süsteem, mille abil saanuks õigluse jalule seada. Ja ühtlasi tekkis küsimus, miks Eestis vastavat süsteemi pole ja kas selle peaks hankima. Kohtunike toimkonna esimees Tiit Kõiv tunnistas, et nemad seesugusest abikäest ära ei ütleks. „Loomulikult oleks see meile suureks abiks, kui saaksime seda suurtes mängudes kasutada. Aga saan aru ka sellest, et see on suur kulu. Ideaalis tahaksid kõik osapooled, et kohtumise järel ei mäletaks keegi, kes oli matši kohtunik,“ lisas ta.