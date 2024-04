Soome suusatajate viimaste nädalata tipptulemuste taga on müstiline uuendus, millest esialgu vaikitakse. „Edasine sõltub hinnast!“

Murdmasuusatamine on teadupärast tehnikasport ning nüüd on taas välja tulnud järgmine uuendus. Eriti täpselt sellest veel ei räägita, kuna asjaosalised ei soovi enne patendi saamist detaile avaldada. Seni on teada, et suusapõhja pidamisala töödeldakse mingil erilisel moel, et suusad peavad ja ei anna tagasi. Seejuures määret ei kasutata ning tegemist on mehaanilise töötlusega. Praeguseks on Soome koondislased uuendust kasutanud ka MK-sarjas ning tulemused olid muljetavaldavad.