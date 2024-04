Virumaa võrkpalli meistrivõistlused kulmineeruvad taas suurejoonelise finaalturniiriga. „Tahame harrastajatele pakkuda „once in a lifetime“ kogemust“

Kaks võrkpalli entusiasti Virumaalt, Kert Rang ja Priit Maasik on võtnud südameasjaks, et Virumaal võrkpall elaks. Kui mehed 2020. aastal maakonna meistrivõistluste korralduse esimest korda enda peale võtsid, ei osanud nad eales ennustada, et viie aasta pärast korraldavad nad kõrgetasemelist harrastusvõrkpalliturniiri, mis vältab kolm kuud, hõlmab suuremas osas kõiki professionaalse võrkpallimängu elemente koos korraliku turundusplaani ja kõrvalüritustega.

„Põhimõtteliselt on meil korraldusliku poole pealt puudu ainult viimasel ajal palju kära tekitanud videokordus,“ naljatleb Rang. „Meie missioon on olnud algusest peale pakkuda Virumaa harrastusvõrkpalluritele ja võrkpalli kogukonnale kõrgetasemelise turniiri atmosfääri, emotsioone ja elamust. Nali naljaks, aga me reaalselt pakume võimalust harrastusmängijatel mängida taraflexi peal, otseülekandes Delfi Spordis, piirikohtunike ja teiste elementidega – pakkuda talle once in a lifetime võrkpalli kogemust.“

Põhiturniir algas kuu aega tagasi

Turniiril osaleb kokku kaheksa meeskonda. Lääne-Virumaad esindavad Tõrremäe Võrkpalliklubi, kes on ühtlasi ka 2023. Virumaa Võrkpalli meister, RLV Massive, Tamsalu Võrkpallklubi, Rakvere Spordikool ning Kadrina. Ida-Virumaalt on kokku kolm meeskonda – Idablokk (Jõhvi), Põhjarannik / Narva SK Energia ning Olgina Võrkpallklubi.

Põhiturniiril mängitakse üks ring omavahel läbi, pärast liiguvad tabeli esimesed neli meeskonda suurejoonelisele Final Four turniirile.