Tippkaitsja palli peaga mängimise ohtudest: olen oma keha kahjustanud

Keskkaitsja sõnul on ta enda seitsmeaastasel pojal soovitanud jalgpallitrennis palli peaga mitte lüüa. „See ei pruugi põhjustada kohest traumat, kuid pikas perspektiivis on sellel kahjulik mõju,“ leidis ta. „Olen kindel, et mina ei ela 100-aastaseks. Tean, et olen enda keha kahjustanud. Palli peaga mängimise ohtusid tuleb teadvustada. Tippjalgpalluritena oleme valuga harjunud. Peapõrutuse sümptomid on siiski üsna nähtamatud.“