Kerr Kriisa kaalub taas ülikooli vahetamist

23-aastane Kriisa on USA meedia teatel teine West Virginia korvpallur, kes on end üleminekuportaali üles andnud. Ühtlasi tähendab see samm, et eestlane kavatseb ülikooli jääda ka viiendaks aastaks. Tal on see võimalus olemas, sest tema õpingute sisse jäävad ka COVID-ist mõjutatud aastad.