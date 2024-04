DELFI VIDEO | Andri Aganits: väga hea meel, et suutsime võõral väljakul näidata positiivset võrkpalli

„Mul on hea meel, et me täna siin võõral väljakul suutsime näidata väga võistkondlikku võrkpalli, just positiivset võrkpalli, mida igal pool maailmas näidatakse,“ sõnas Aganits.

Tema sõnul ei ole 2:0 eduseisus veel midagi kindlat. „Kui me ei ole nii agressiivsed, siis on Võru kohe mängus sees. Selge on see, et midagi lihtsat ei tule. Nad pole ilmaasjata finaalis.“