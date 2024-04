Kahekordne NBA meister Rondo tõmbas karjäärile ametlikult joone alla

„Mulle meeldis seal iga minut ja hindan vendlust, mida sain aastate jooksul jagada ja sellega koos kasvada. Olen selle mänguga nii palju õppinud ja see on teinud minust mehe, kes ma täna olen,“ sõnas 38-aastane Rondo.

„Ma ütlen inimestele kogu aeg, et see [NBA] ei olnud minu unistus, see oli eesmärk. Suutsin distsipliini hoida, ma ei pidutsenud kolledžis palju. Aga see oli seda ohverdust väärt, sest jõudsin oma elus sinna, kus ma tahtsin olla.“