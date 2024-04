Suninen teeb hooaja esimese võistluse Portugali MM-rallil

Soomlase kogenud mänedžer Timo Jouhki on andnud Soome meediale mõista, et Suninen jätkab MM-sarjas palgalise sõitjana.

„Noh, see on lepingu küsimus. Jätkan elukutselise rallisõitjana,“ ütles Suninen oma töösuhte kohta.

„Me ei osale täpselt samadel võistlustel. See tähendab ka seda, et kui meeskonnaliikmed hakkavad üksteise punkte sööma, pole kummalgi võimalust WRC2 meistritiitliks,“ sõnas Suninen. „Seetõttu tasub programmi teistmoodi jagada, et Hyundail oleks võimalus rohkematelt võistlustelt punkte saada.“

Suninen lisas, et tema koostöö Lindholmiga on hea. „Helistame pärast testisõite ja jagame oma arvamusi. Me ei sõida täpselt samade seadistustega, kuid arendame autot samas suunas. Jah, see on mõnus töökeskkond,“ märkis soomlane.