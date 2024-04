Mikhail Kushteyn, Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Johann Poolak alustavad neljapaadis kolmandat ühist hooaega. 2022. aastal teeniti maailmameistrivõistlustelt viies koht, mullu lõpetati kaheksandal positsioonil. Tänavu on eesmärgiks tagada pääse Pariisi olümpiale. Kokku jõuab sinna üheksa paati ning saadaval on kaks viimast pääset. Eesti neliku ettevalmistus on praeguseks jõudmas viimasesse faasi. Seni on asjad sujunud plaanitult. Seejuures suutis 40-aastane Allar Raja eesmärgi, milleni ta ei olnud varasemalt küündinud.