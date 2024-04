Kaia Kanepi esindab üheksa-aastase pausi järel Eesti tennisenaiskonda. „Ta on meile kindlasti suureks abiks“

Erinevatel põhjustel on Kanepi naiskonna esindamisse paus tekkinud. Kas põhjus on peitunud tervises, võistlusgraafikuga sobitumises, isiklikes suhetes või lihtsalt arusaamatustes, aga küsimus „kas Kanepi mängib?“ on Fed Cupi matšide eel alati poleemikat tekitanud. Täna saab suhteliselt kindlas kõneviisis väita, et 38-aastase Kanepi naiskondlikul turniiril kaasa mängimise paus saab läbi.