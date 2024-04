KOMMENTAAR | Jürgensi külmutamine illustreerib Eesti jalgpalli juurprobleemi – ausust ja isemõtlemist ei seedita

Jürgens, higi veel pühkimata, ütles, mida mõtles. Ta rääkis sellest, mida nägi terve Eestimaa – istusime kogu kohtumise kaitses ja ometi lasime endale jälle viis väravat lüüa. Et see ei olnud jalgpall, me ei üritanudki rünnata ja mäng oli mõttetu, ei pakkunud mitte kellelegi mitte midagi. Kirjutan ta seisukohale täielikult alla: oma 35-aastase jalgpallisõbra staaži jooksul pole ma vist varem nii allaheitlikku rahvusvahelist matši näinudki.