Leedu loobus agressorriigi osaluse tõttu EM-i korraldamisest

Eesti alaliit on meie lähinaabriga samas paadis. „Toetame igati Leedu alaliidu otsust jätta ära võistlus, kuhu korraldajad olid sunnitud Euroopa triatloniliidu otsuste tõttu lubama agressorriigi Venemaa sportlased, olenemata sellest, kas nad võistlevad neutraalse lipu all. Meie silmis ei olnud tegu ootamatu juhtumiga ning kurb on tõdeda, et antud olukord üldse loodi,“ kommenteeris otsust Eesti triatloniliidu president Indrek Hääl.