Nõmme United loobus nelja vooru järel peatreeneri teenetest

Soomlane Sarajärvi sai ametisse detsembris, aga liiga uustulnuk on sel hooajal esimese nelja matšiga kogunud ühe punkti, millega nad on meistrisarjas viimased. Teisipäeval teatas Nõmme United, et kahe poole teed läksid lahku, ning kuni uue peatreeneri ametisse nimetamiseni veavad satsi senised abitreenerid Randin Rande ja Juan Martinez.