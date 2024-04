Thierry Neuville: enam paremat hooaja algust oleks keeruline soovida

Kolme etapi järel on Neuville’il 67 ja Toyota esisõitjal Evansil 61 punkti, Tänak on 33 silmaga neljas. „Enam paremat hooaja algust oleks keeruline soovida. Monte Carlos võtsime maksimumpunktid ja arvestades stardikohta, siis esinesime ka Rootsis oodatust paremini. Ka Keenias puhastasin teed ja oli rehvipurunemisi. Laupäeval oli tehniline probleem ja kuigi see polnud tõenäoline, siis jõudsime hooldusalasse. Ma ei usu, et oleksin saanud paremini sõita,“ muljetas karjääri esimest MM-tiitlit võita lootev Neuville.