VAATA JA KUULA | „Mehed ei nuta“: kas WRC sari liigub katastroofi poole? Millel põhineb optimistlik Häberlisse suhtumine?

- Keenia ralli: kas Ott Tänaku punktikaod muutuvad juba liiga suureks või tuleb hoopis tänada uut punktisüsteemi ja tõdeda, et suures pildis pole katki tegelikult midagi? Mis on üldse mõte nii ekstreemsel rallil, nagu me Keenias nägime?

- Eesti jalgpallikoondis kaotas Soomele ehk on võiduta juba 13 mängus järjest. Nutame või nõustume ja rõõmustame, et teine poolaeg ju andis lootust küll? Ja et sisekliima olevat suurepärane, meeskond optimistlik ja kindlalt Thomas Häberli seljataga. Või ikkagi - millel see optimism ikkagi põhineb?