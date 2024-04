Berliini Alba koht Euroliigas on löögi all

Berliini sats sõlmis 2021. aastal Euroliigaga lepingu, mille loogilise jätkuna pidanuks sakslased saama edaspidi püsiva A-litsentsi. Ent Alba viimaste aegade tulemused on pannud Euroliiga osanikeringi kuuluvaid meeskondi kahtlema, kas nad on seda väärt. Sellal kui sarja uksele koputavad teiste seas Dubai ja Pariisi meeskonnad, siis sakslased pole viimastel hooaegadel erilist ambitsiooni näidanud.

Ka tänavusele hooajal tuli Alba vastu üsna noore meeskonnaga, millega nad on liigas selge punane latern. Sealjuures on meeskond rõhutanud jätkusuutlikust ehk rahaliselt plussi jäämist, mida tippklubid näevad aga ambitsiooni puudumisena ja tupikseisuna – alates 2020. aastast liigas järjepidevalt kaasa lööv Alba pole neljal lõpuni mängitud hooajal kohamängudele jõudnud ning praeguse majandusmudeliga ei näi see kuigi tõenäoliselt ka järgmistel hooaegadel.