Kaidar Viikmani viies meistritiitel tuli Omaha Hi-Lo turniirilt

„Mul on finaallauas lihtsalt pisut rohkem õnne kui konkurentidel, kes näitasid samuti head mängu. Kindlasti tunnustan finaalivastast Bahtijar Kulijevit, kellega käis võrdne heitlus kuni viimaste kaartideni,“ kommenteeris Viikman turniiri järel. „Väga hea meel on selle üle, et sain viienda meistritiitli mängus, mida olen online rahalaudades palju mänginud ning kus tunnen end kindlalt ka keerulistes olukordades,“ lisas Viikman, kellele esikohaduellis alla jäänud Bahtijar Kulijev saavutas omakorda esikoha meistrivõistluste koondarvestuses, kui edestas kõige napimalt ühe kohapunktiga just Viikmanni.