Ukraina avaldas nimekirja Venemaa sportlastest, kes toetavad sõjategevust

Ukrainlaste nimekirjas on ligi 800 praegust ja endist Venemaa tippsportlast, vahendab Ilta-Sanomat .

Teiste seas on agressiooni heaks kiitnud ka teivashüppelegend Jelena Isinbajeva (41), endine profipoksi raskekaalu maailmameister Nikolai Valujev (50) ja poksi olümpiavõitja Aleksandr Povetkin (44).

„Povetkin ütles ühel pressikonverentsil, et toetab Krimmi poolsaare annekteerimist ja nimetas Ukrainat Venemaa osaks,“ seisab ministeeriumi selgituses.

„Ta osales üritustel, mis toetasid Venemaa armee agressiooni. Kolmekordset suusatamise olümpiavõitjat nähti Moskvas meeleavaldusel, kus ta väidetavalt ütles, et toetab Krimmi liitmist Venemaaga,“ kirjutab Ukraina spordiministeerium Bolšunovi kohta.

Lisaks Bolšunovile on Vene suusatajatest nimekirjas Veronika Stepanova , kes on korduvalt avalikult jaganud Venemaa sõjapropagandat. Äramärkimist leidis ka Venemaa suusaliidu president Jelena Välbe .

Venemaa taekwondo ässa Vladislav Larini (28) kohta teatavad ukrainlased, et tema on üles astunud videos, milles palub Venemaa kodanikel sõjaväele raha annetada.

Hokikuulsustest on nimekirjas ka Pavel Bure (53), kes sai Putinilt autasu pärast seda, kui Venemaa laiendas oma agressioonisõda Ukrainas.

„Ajastuse ja konteksti seisukohalt on Bure otsus auhind vastu võtta tekitanud tõsiseid küsimusi tema poliitilise positsiooni kohta,“ märgib Ukraina ministeerium.

Jalgpalluritest on kuulsamad nimed väravavaht Igor Akinfejev (37) ja ründaja Artjom Džjuba (35).

Džjuba on seevastu Putini tegevust korduvalt avalikult toetanud.

„Paljud väidavad, et sportlastel kui mõjukatel isikutel on kohustus edendada rahu, ühtsust ja mõistmist, selle asemel et toetada tegevusi, mis konflikti teravdavad,“ seisab ukrainlaste selgituses.