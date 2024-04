Vormel 1 omanik ostab MotoGP sarja

Liberty Media president ja tegevjuht Greg Maffei ütles, et ettevõte on oma spordiportfelli laiendamise pärast väga põnevil.

„MotoGP on ülemaailmne sari, millel on lojaalne ja entusiastlik fännibaas, kütkestav võidusõit ja väga hea finantsprofiil. See äri kasvab märkimisväärselt ning me kavatseme seda sporti kasvatada MotoGP fännide, meeskondade, äripartnerite ja meie aktsionäride huvides.“