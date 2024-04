KUULA | „Pallist pallita“. FC Flora füsioterapeut Maali Pruul: miks me ootame, et inimesed läheksid katki?

Pruul töötab igapäevaselt FC Flora meeskonna juures füsioterapeudina, aga väljaspool jalgpalli on tema suureks kireks triatlon ja jõutreening.

Jalgpalli hooajaeelsed kontrollmängud algavad juba veebruaris, vutiaastale saab joone alla tõmmata alles detsembris, kui arvestada ka koondiseaknaid. See tähendab, et puhkus ja uueks hooajaks valmistumine peaks toimuma keskmiselt kahe kuu jooksul. On paratamatu, et taoline koormus võib viia vigastuste ja väsimuseni.

Kuidas pikk hooaeg vastu pidada? „Kui vähegi mängugraafik võimaldab, siis hea oleks teha võibolla üks või kaks sellist kas päris pausi või kergemat nädalat, et sa korraks saad hooaja jooksul ka puhata,“ annab Pruul nõu.

Igal tiimil olenemata spordialast ei ole võimalik palgata täiskohaga füsioterapauti või füüsilise ettevalmistuse treenerit, kes aitaks mängijatel areneda ja vigastusi ennetada. Pruul pakub välja lahenduse: „Kas mõelda sellele, et võibolla klubi saab lubada, et toob treeneri, füüsilise ettevalmistuse treeneri või füsio korraks koolitama, et teeb võibolla üks, kolm või viis n-ö seanssi koos, saavad mingid baasasjad selgeks ja siis nad jätkavad iseseisvalt.“

Lisaks rääkisime saate teises pooles rohkem toitumisest võistlusperioodil ning enne ja pärast trenne. Arutlesime ka selle üle, kuidas erinevas vanuses mängijaid vastavalt nende vajadustele treenida.

Eluliste näidetega rikastatud vestlusest võiksid abi saada nii harrastus- kui ka profisportlased.

