M-Spordi boss kiitis Fourmaux`d: see mees on tõesti hea

„Teadsime, et see on võimalik. Teadsime ka, et paljud asjad peavad olema meie poolt. Ka Adrien sõitis suurepäraselt, seda tuleb meeles pidada,“ sõnas Millener Rallit.fi -le.

„Ta teadis, kuidas valida kohti, kus saab suruda, ja kohti, kus peab olema ettevaatlik. See mees on tõesti hea. Ja ka M-Sport on näidanud, et meie auto on vajadusel töökindel,“ tunnustas Millener terve meeskonna panust.