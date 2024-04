ÜLEVAADE| Eestis toimub lähiajal mitu e-spordi üritust. Mida võivad fännid nendest oodata?

Muu meelelahutuse ja hariva sisu kõrval saavad külastajad kaasa elada League of Legendsi, Counter-Strike’i kui ka populaarse battle-royale mängu PUBG võistlusturniirile. Kui League of Legendsi ja Counter-Strike’i mõõduvõtul lähevad vastamisi vaid kvalifikatsioonivõistluste kaks paremat tiimi, siis PUBG võistlusel osalemiseks peab huviline soetama LAN-turniiri pileti, millega pääseb koos paarilisega 100 inimese osalusega LAN-turniirile. Selle paremad selgitatakse juba ürituse eel algaval võistlusel, mis kulmineerub 20.aprill lõpus. Kolme turniiri peale on välja pandud enam kui 2000 euro suurune auhinna fond, millest 1000 eurot kuulub Counter-Strike-le, 800 PUBG-le ja 500 League of Legendsile.

Ürituse korraldaja Kadi Kuusmanni sõnul pakub suurejooneline PUBG LAN mängijatele võimaluse üksteisega päris elus kohtuda ja võistlejatel tekib ainulaadne võimalus reedene öö veeta vanades Põhjala tehase angaarides. Võistlejatele on toetajate poolt söögid ja joogid, mistõttu nende ülesandeks on ainult endast parima andmine mänguväljal. Kuigi 2019. aastal toimunud esimese PUBG LAN-iga võrreldes on mängijatebaas tänaseks veidi väiksem, on mängul väga lahe ja kokkuhoidev kogukond. Counter-Strike’i ja League of Legendsi turniiridel on kohal paljud kohalikele e-spordi fännidele tuntud nimed, kelle heitlusi tasub kindlasti koha peal jälgida.