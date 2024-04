Venemaa parim rulluisutaja sõitis suurel kiirusel peaga vastu betoonseina ja suri

Juhtunu teeb kurioosseks asjaolu, et Bogretsi hea sõber Viktor Demidov on mitmel korral Venemaa portaalile Championat rääkinud, kui ohtliku rajaga tegu on. „Oleme aastaid üritanud seisu parandada, kuid miski ei muutu,“ sõnas Demidov, kelle arvates võinuks rajal olla turvapiirded. „Oleme korraldajatega halbade tingimuste tõttu alati tülis olnud.“