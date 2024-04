VIDEO | Miamis triumfeerinud Sinner läheneb tormikiirusel Novak Djokovicile

Mis on mängija arvates tema käimaoleva hooaja edu võti? „Üritan elada hetkes. Mis on juhtunud, jääb minevikku. Üritan olla iga päev parem ja sellega kaasnevat suur edu nautida. Tänane triumf on samuti mulle väga eriline hetk,“ rääkis Sinner finaali järel. „Kunagi ei tea, kas see on viimane kord või mitte. Nüüd on algamas uus peatükk, kuna liivahooaeg on sootuks midagi muud. Eks ole näha, kuidas mul seal läheb.“